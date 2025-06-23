YKS maratonu sona erdi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumu AYT ile YDT, dün Türkiye genelinde ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yapıldı. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlendi.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ’DA

Saat 10.15’te başlayan ve 180 dakika süren sınavda adaylar, Türk dili ve edebiyatından 40, matematikten 40, sosyal bilimlerden 40 ve fen bilimlerinden 40 olmak üzere toplam 160 sorudan sorumlu tutuldu. 21 Haziran’da gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ise 2 milyon 560 bin 649 kişi başvurmuştu. Dün tamamlanan AYT ve YDT oturumlarıyla birlikte YKS maratonu sona ermiş oldu. Üniversite adayları artık heyecanla 22 Temmuz’da açıklanacak sonuçları bekleyecek.

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Öte yandan sınavların soru ve cevap anahtarları erişime açıldı.

Adaylar, YKS temel soru kitapçıkları ve cevaplarının tamamına ÖSYM’nin resmi internet adresinde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecek.

ADAYLAR: AYT TYT’DEN DAHA KOLAYDI

- Sınavı takip ettiğimiz İstanbul Üniversitesi ve Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde adayların AYT ile ilgili yorum ve değerlendirmeleri şöyleydi:

- Ahmet Yasir Ak: TYT zordu ama AYT beklediğimden kolaydı. Ancak bu sınavda edebiyat diğer yıllara göre çok daha zordu. Matematik ise önceki yıllara göre daha kolaydı. Bu yıl sınava giren aday sayısı daha az olduğu için şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bilgiye dayalı olduğundan çeldirici soru yoktu ancak ben edebiyat alanında sorulan Frankenstein sorusunda çok vakit harcadım. Havacılık okumak istiyorum.

- Ayşe Beril Tanbaşı: Sınavda matematik kolaydı ama fende kimya ve biyoloji zordu. İstanbul’da mühendislik okumayı istiyorum. Bu benim ikinci yılım. Genel olarak değerlendirdiğimde önceki yıla kıyasla bu sene sınav daha kolaydı diyebilirim. Ayrıca dün tamamlanan TYT ile kıyasladığımda da AYT’nin daha kolay olduğunu söyleyebilirim.

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- Oğuz Kartalmış: Sınavın zorluk derecesini anlayamadım. Orta - zor arası bir yerdeydi. Genel olarak fen kolaydı, kazanım soruları vardı. Matematik işleme dayalıydı. Bazı sorular vakit kaybettiriciydi. Hedefim sayısalda ilk 20 bine girmek. Tıp okumayı planlıyorum.

MATEMATİK KAFA KARIŞTIRDI

- Mehmet Eren Yılmaz: Sınavın fen kısmı normal gibiydi ama matematik çok kafamı karıştırdı. Ben sayısalcıyım. Ancak matematikte integral ve türev soruları beni zorladı. Fizik okumak istiyorum. TYT’de sürem yetmemişti ama AYT’de yetti. TYT sonrası moralim bozulmuştu, şu an daha iyiyim. Rahatladım.

- Yeyza Çaçur: Sınav dünküne göre daha güzeldi. Bu nedenle çok mutluyum. Dünkü bir tık zordu ama bugün daha rahat geçti. Sayısal karmaşık, sözel kolaydı. Sözelde mantık soruları vardı ve cevap seçenekleri dünkü gibi kafa karıştırıcı değildi. Sayısalda fizik zorladı. Onun dışında bu süreç gayet iyi ilerledi. Ayrıca şu an kendimi çok rahatlamış hissediyorum.

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- Rüzgâr Aykul: Ben sayısalcıyım ancak buna rağmen sözel iyi gözüküyordu. Sayısalda kimya zorladı. Fizik ve biyoloji kolaydı, matematik ortaydı. Eczacılık bölümünü hedefliyorum.

YDT TAMAMLANDI

Dün 988 bina ve 10 bin 424 salonda düzenlenen Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45’te başladı. İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028, Rusçadan 735 kişi olmak üzere toplam 215 bin 448 adayın başvurduğu YDT, 17.45 itibarıyla sona erdi. Adaylar 80 soruyu çözmek için 120 dakika ter döktü.

İYİ OKUYAN KAZANACAK

YKS bitti, uzmanlar soruları Hürriyet’e yorumladı: Sınav tüm dersler için orta zorluktaydı. Sorular genel olarak ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen ve okuma hatası yapmayan adaylar tarafından rahatlıkla yapılabilecek nitelikteydi.

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Hayalindeki üniversite için ter döken yaklaşık 1 milyon 700 bin aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) de dün tamamlandı. Farklı eğitim kurumlarından uzmanlara göre, matematik soruları işlem yeteneği yüksek ve iyi çalışmış adayların yüzünü güldürürken, Türkçe soruları yorumlama ve bilgiyi birlikte ölçtü. Sınav tüm dersler için orta zorluktaydı. Sayısal ve eşit ağırlık adayları için matematik, sözelciler için de tarih ve felsefe dersleri belirleyici olacak gibi görünüyor. YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi Bilfen Liseleri, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları, Gen Koleji, Nesibe Aydın Okulları ve Doğa Koleji’nden uzmanlar, Hürriyet için değerlendirdi.

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TÜRK DİLİNDE YORUM VE BİLGİ

Türk dili ve edebiyatı sorularında yorumlama ve bilgi birlikte ölçüldü. Sorular MEB kazanımlarıyla uyumluydu. Dönemsel bilgiyle birlikte sanatçı ve eser bağlamında çok boyutlu düşünmeyi gerektiren sorular soruldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da özellikle divan edebiyatı ve şiir bilgisi konuları testte ağırlıklı olarak yer aldı. Sınav, sadece bilgi değil, aynı zamanda anlamlandırma gücünü de ölçen dengeli bir yapıya sahipti. Adayın, düşünsel yeterliliği ölçüldü.

MATEMATİKTE HATA RİSKİ

AYT matematik soruları, adayın matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtü. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlara uygundu. Soru dağılımı geçen yıl uygulanan AYT ile benzerdi. Geometri soruları, çok uzun ve işlem gerektiren yapıda değildi ancak doğru çözüm stratejisi geliştirmeyi gerektirdi. Matematik soruları ise genel olarak öğrencilerin süre konusunda zorlanabileceği bir yapıdaydı. Her ne kadar çok sayıda “çok zor” soru olmasa da neredeyse tüm soruların işlem yönünün güçlü olması öğrencilerin hata yapma riskini arttırdı.

TARİH ORTA ZORLUKTA

AYT tarih soruları orta zorluktaydı. Sosyal Bilimler-1 testinde konuların temel kazanımları kronoloji ve temel tarih bilgileri sorgulandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf kazanımlarından 4 soru, 10 ve 11’inci sınıf kazanımlarından birer soru, 12’nci sınıf kazanımlarından da 4 soru soruldu. Sosyal Bilimler-2 testinde ise bilgi soruları ağırlıktaydı. Soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de gerekliydi. Alanına hâkim, düzenli çalışan, kronoloji bilgisine sahip, tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınavdı.

COĞRAFYADA HARİTA OKUMA

Coğrafya soruları 11 ve 12’nci sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygundu. Bilgi ağırlıklı ve zorlayıcı nitelikte bir testti. Coğrafya dersi ile ilgili alan bilgisini ve yorumlama gücünü sorgulayan, harita okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular soruldu. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, net ve anlaşılır bir sınavdı.

FİZİKTE GÜNLÜK HAYAT

Fizik’te 11 ve 12’nci sınıf konularından yedişer soru soruldu. Soruların büyük çoğunluğu günlük hayatla ilişkilendirilmiş, yaşam temelli kavramları içerdi. 2 kısa işlemli soru dışında kalan 12 soru, bilgiye ve kavrama dayalıydı. Ezber yapmayan, kavramları, özümseyerek öğrenen, günlük hayat ile bağdaştırarak içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı. 5 soruda birden fazla kazanım sorulması sınavın geçen yıla göre daha zor olmasına neden oldu. Fizik sınavı orta zorluktaydı.

KİMYA BİLGİ TEMELLİ

Kimya testi müfredata uygundu. Sınavda genel itibari ile bilgi temelli, açık ve anlaşılır sorular soruldu. Sınavda işlem gerektiren soru sayısının az olması dikkat çekti. Sınav genel olarak beklendiği gibi orta düzey zorluktaydı. Ancak öğrencileri zorlayacak en az 3 soru vardı. Hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektirdi. Ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, temel kimya bilgisine sahip ve düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

BİYOLOJİ DAHA ZORDU

AYT biyoloji testinde 11’nci sınıftan 7 ve 12’nci sınıftan 6 soru soruldu. Bilgiyi ölçen sınav, konuları detaylıca bilen öğrencileri dahi düşürebilecek çeldiricilere sahipti. Bir soruda birden fazla kazanımın sorulduğu öğrencinin birden fazla konuyu bilmesini gerektiren, geçen yıla göre daha zor bir sınavdı.

FELSEFEDE YORUM GÜCÜ

Felsefe grubu soruları, 10 ve 11’nci sınıf MEB müfredatına uygundu. Felsefe ve sosyoloji dersinin soruları paragrafa dayanarak bilgiyi ve yorum gücünü ölçen nitelikteydi. Özellikle felsefe soruları, güçlü çıkarım becerisi gerektirdi. Psikoloji ve mantık derslerinin soruları ise doğrudan bilgiyi sorguladı, temel kavram bilgisini ölçtü.

DİN VE AHLAKTA KAVRAM

Din kültürü ve ahlak bilgisi testinde öğrencilerin mevcut bilgilerinin sorgulandığı ve ağırlıklı olarak kavram bilgisi sorularına yer verildiği görüldü. Sorular açık ve anlaşılırdı.

YKS SONRASI PLAJA AKIN

Antalya’da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, sahiller yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası sınav stresini atmak isteyenler de sahile geldi. Meteoroloji verilerine göre kentte gün içerisinde hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, nem oranı yüzde 55’e kadar yükseldi.