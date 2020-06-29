YKS maratonu bitti, geçmiş olsun gençler

ALAN YETERLİLİK TESTİ VE DİL SINAVI

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ardından üniversite adayları, dün de ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanını yaşadı. AYT, saat 10.15’te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

AYT’nin ardından YKS’nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) yapıldı. Saat 15.45’te başlayan iki saatlik sınavda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sorular yöneltildi. Dünkü iki sınavla üniversiteye giriş maratonu da tamamlanmış oldu.

SINAVA MESAFELİ MASKELİ GİRİŞ

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile sınava geldi. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturan adaylardan isteyenler, sınav süresince maskelerini çıkardı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okula girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı.

COVID-19 HASTALARI AYRI BİNADA

COVID-19 tanısı olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

Diyarbakır’da F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda sınava girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.’nın öksürük ve yüksek ateş şikâyetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi. F.K., koronavirüs şüphesiyle ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Birçok ilde sınava geciken, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına yine polis ekipleri yetişti. Çok sayıda öğrenci son dakikada nüfus müdürlüklerine giderek kimlik çıkarttı ve sınava girdi.

GÖZLER 28 TEMMUZ'DA

2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu üniversite sınavının sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak.

SORU VE CEVAPLAR AÇIKLANDI

2020-YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. TYT sorularına ve cevap anahtarına, “https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf” adresinden, AYT soruları ve cevap anahtarına “https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf” adresinden ulaşılabilecek.

ÇOK UĞRAŞTI AMA OLMADI

Adana’da sınava geç kalan Abdurrahman Kaddan, motosikletli trafik polis tarafından Alparslan Türkeş Ortaokulu’na getirildi. Genç sınava 15 dakika kala okula geldi ancak bu kez de giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine polis, motosikletiyle genci tekrar evine götürdü. Sınav giriş belgesini alıp motosikletli polisle yeniden okula gelen Kaddan, salonlara son giriş süresini 1 dakikayla aştığı için sınava alınmadı.

BATMAN’DAKİ KOPYAYA GÖZALTI

Batman’da önceki gün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) cep telefonu kamerasıyla kitapçığından bazı kısımların fotoğrafını çekip kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen B.Y. gözaltına alındı. Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada soruşturmaya ilişkin “Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu değerlendirilmektedir. Görevliler hakkında soruşturma açılmıştır” denildi. (DHA)

YARIM SAAT ÖNCE ‘SINAV BİTTİ’ ŞOKU

İstanbul Küçükçekmece’deki önceki gün Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde TYT’ye giren bir grup öğrenci “Sınav bitti” denilerek yarım saat erken çıkarılmanın şokunu yaşıyor. Okuldaki bir salonda bulunan 12 öğrenciye sınav görevlisi saat 12.30’da sınavın bittiğini söyledi. Ancak TYT’de adaylara bu yıl 30 dakika ek süre verilmişti. Sınavdan 30 dakika erken çıkarılan adaylardan Beril Büşra Taşkın, mağduriyetleri giderilmediği takdirde dava açacaklarını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Biz stresten saatin farkına varamadık. Erken çıktığımızı sonradan öğrendik. Okula geri gittik. Konuşmak istedik, müdür yanımıza gelmedi. YÖK sorumlusu bizi yatıştırmaya çalıştı. Müdürün tutanak tuttuğunu, durumun ÖSYM’ye bildirildiğini söyledi. Cevap bekliyoruz. Matematikte boş bıraktığım sorular var. Bunları çözebilirdim.” Aynı salonda sınava giren Emir Tunç, “Kâğıdımda işaretlemelerimi sonradan yapacaktım. Onu sona bırakmıştım. Hızlı hızlı onları yapmaya çalışırken gözetmen bana kızdı. Sınav için yıllardır emek vermiştim” dedi.

ÖSYM: ÇÖZÜM ÜRETİLECEK

Hürriyet’e açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkilileri adayların mağdur edilmeyeceklerini belirterek “Sınavla ilgili tüm tutanaklar kurumumuza ulaşıp incelendikten sonra şayet böyle bir durum varsa, adaylarımızı mağdur etmeyecek çözüm üretilecektir” diye konuştu. (Esra ÜLKAR)

22 SORUNUN KAYBI DEMEK

Eğitimci Salim Ünsal, 30 dakikanın öğrenci için çok önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Bu sürede adayın 22 soru daha çözebileceğini belirten Ünsal, sınavdan 30 dakika erken çıkarılmanın TYT’de yaklaşık 78 puanlık bir kayba neden olabileceğini belirterek “Bu çocukların ÖSYM tarafından yeniden sınava alınması bir tedbir olabilir” dedi.

GÖRKEM BUNU HEP YAPIYOR

Görkem Varlık dün sınav için son dakikada İstanbul Üniversitesi kapısına doğru koşarken takılıp düştü. Görevlilere sınav belgesi diye uzattığı kâğıt da boş çıktı. “Sınav belgemi kuzenim bilgisayarda basıp verdi. Boş olduğunu fark etmedim. Zaten sınava girsem bir okul kazansam ne olacak?” diyerek dikkat çeken Görkem Varlık’ın Youtuber olduğu ve iki yıl önceki YKS’de de gazetecilere benzer sözler söylediği ortaya çıktı. (EĞİTİM SERVİSİ)