YKS kılavuzunda erişilebilirlik güncellemesi

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Göz hastalığı tanısı bulunan ancak engel oranı yüzde 40’ın altında kalan adaylara da, sağlık durumlarını branş hekimi raporuyla belgelendirmeleri koşuluyla okuyucu (filigranlı kitapçık), işaretleyici ve büyük punto basılı kitapçık sağlanabilecek. Ancak bu adaylardan sadece işaretleyici kullananlara ek süre verilmeyecek.

DİSLEKSİLERE DE ÖZEL DESTEK

Zihinsel engel oranı yüzde 50’nin altında olan adaylara da talepleri halinde okuyucu (çift kitapçık) veya işaretleyici desteği verilecek. Disleksi, okuma bozukluğu, aritmetik güçlük, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi tanıları olan ancak kılavuzda belirtilen engel oranını karşılamayan adaylara da destek verilmesi mümkün hale geldi.