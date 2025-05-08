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YKS kılavuzunda erişilebilirlik güncellemesi

Güncelleme Tarihi:

#YKS Kılavuzu#Engelli Adaylar#Kılavuz
YKS kılavuzunda erişilebilirlik güncellemesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 07:00

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, engelli adaylara yönelik sınav uygulamalarında önemli değişikliklerle güncellendi. Düzenlemeler, okuyucu, işaretleyici, ek süre ve büyük punto kitapçık gibi desteklerin kapsamını genişletti.

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Göz hastalığı tanısı bulunan ancak engel oranı yüzde 40’ın altında kalan adaylara da, sağlık durumlarını branş hekimi raporuyla belgelendirmeleri koşuluyla okuyucu (filigranlı kitapçık), işaretleyici ve büyük punto basılı kitapçık sağlanabilecek. Ancak bu adaylardan sadece işaretleyici kullananlara ek süre verilmeyecek.

DİSLEKSİLERE DE ÖZEL DESTEK

Zihinsel engel oranı yüzde 50’nin altında olan adaylara da talepleri halinde okuyucu (çift kitapçık) veya işaretleyici desteği verilecek. Disleksi, okuma bozukluğu, aritmetik güçlük, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi tanıları olan ancak kılavuzda belirtilen engel oranını karşılamayan adaylara da destek verilmesi mümkün hale geldi.  

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#YKS Kılavuzu#Engelli Adaylar#Kılavuz

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