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AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

YKS için tercih işlemleri yarın sona erecek

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YKS için tercih işlemleri yarın sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin yarın sona ereceğini bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın (20 Ağustos 2021) saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

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