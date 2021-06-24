YKS için PCR testi zorunlu mu?

YKS için PCR testi zorunlu tutulmayacak. Belirli kurallara uyulması gereken YKS'de, mesafe önemli bir husus olacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'ye yönelik önemli bilgiler verdi.

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, şunları söyledi: “Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. 2021-YKS’nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğinde gereken önlemler alındı. Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı.”

İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, 27 Haziran Pazar günü YKS’ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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