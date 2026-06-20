YKS heyecanı... Kimi son anda yetişti, kimi kapıda kaldı

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YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Samsun'da sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler sınav binasına son dakikalarda koşarak yetişmeye çalışırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok'ta sınava geç kalan 2 kız öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.

Bazı adaylar son 1 dakika kala koşarak sınav binasına giriş yapmayı başarırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.

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Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Polis ve görevliler tarafından sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de öğrenci ve ailelere su ikram etti.

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10 SANİYEYLE HAYALLERİ KAPIDA KALDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Bursa Anadolu Lisesi’nde YKS'ye girecek olan bir aday, sınav saatine saniyeler kala okul önüne geldi. Kapıların saat 10.00'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek, görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

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Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınavı 10 saniye ile kaçıran öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu. Öte yandan sınava giren öğrencilerin aileleri okul çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

SON ANDA YETİŞTİ, ARACININ EL FRENİNİ ÇEKMEDEN ARAÇTAN FIRLAYIP OKULA KOŞTU

Adana'da sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi. Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla el frenini çekmeyi unutarak hızla okul kapısına yöneldi ve içeri girdi.

Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.

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ADAYI SON ANDA SINAVA YETİŞTİREN YAKINI: KOŞ, BEN Mİ KOŞACAĞIM PEŞİNDEN

Üniversite hayalleri için aylardır hazırlanan milyonlarca aday sınav heyecanı yaşarken, Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde hareketlilik oldu. Araçlarla ve yaya olarak sınava gelen adaylar, kampüste içerisindeki trafiği yoğunlaştırdı. Telaş yaşayan adayların heyecanına aileleri de ortak oldu. Bazı adayların yakınları, yanlarında getirdikleri katlanır sandalye ve masa ile sınav salonlarının çevresindeki gölgelik alanlara oturdu. Adayların annelerinin ise evlatlarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar salonlara alınmaya başlandı. Görevliler tarafından adayların sınav giriş belgeleri ve kimlik belgeleri kontrol edildi. Bir adayı son anda telaşla sınava yetiştiren yakını, "Koş, ben mi koşacağım peşinden" diyerek gence tepki gösterdi. Yakının sınav salonuna doğru ittirdiği aday ise az kalsın düşüyordu. Saatin 10.00 olması ile sınav salonlarının kapıları kapatıldı. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), yarın (pazar) günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.

OKULLARI KARIŞTIRAN ÖĞRENCİLER SON DAKİKALARDA POLİS EŞLİĞİNDE YETİŞTİ

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için okulları karıştıran öğrenciler, polis ekipleri eşliğinde son dakikalarda yetiştirildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaparken, veliler ise okul çevresinde heyecanla bekledi. Görevli, öğrenci ve velilere okullarım karıştırılmaması, giriş belgelerinin kontrol edilmesi anonsları yaptı. Öğrenciler, ailelerine sarılarak sınav salonlarına giriş yaptı. Okulları karıştıran bazı öğrenciler, görevliler tarafından bekleyen motorize polis ekiplerine teslim edilip sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

BOLU’DA YKS'YE GİREN BİR ÖĞRENCİ:"TÜRKİYE MAÇINI İZLEDİK BÜTÜN MORALİMİZİ BOZDULAR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.

"ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜNÜ İSTİYORUM"

Sınava çalıştığını dile getiren Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" dedi.

Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diye konuştu.

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

YKS'YE 2 DAKİKA GEÇ KALAN GENÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir öğrenci, kapıların kapanmasından 2 dakika sonra okula geldi. Diğer velilerin de ısrarına rağmen kapı açılmayınca genç gözyaşlarıyla kapıdan geri döndü. Bazı öğrenciler de sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştı.

ÇANAKKALE'DE YKS HEYECANI

Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler isimlerinin bulunduğu binalara giriş yaptı.