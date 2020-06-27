Son dakika haberi... YKS günü endişelendiren görüntü! Polis anonslarla uyardı

Edirne'de YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girmek için binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu.



Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde öğrenciler maskeli olarak içeri alındı. Maskesiz gelenlere ise maske dağıldı. Adaylarla birlikte gelen aileler yerleşke önünde kalabalık oluştururken, sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.



Yan yana duran kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyardı. Polisin uyarılarının ardından kalabalık dağılırken, ekipler çevrede gürültü olmasını engellemek için devriye gezerek denetim yaptı. Aileler dışarıda çocukların başarısı için dua okuduğu görüldü.



KEŞAN'DA YKS HEYECANI



Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS heyecanı yaşandı. Sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan polis ekipleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak ve ateşleri ölçülerek sınav salonlarına alındı.



Polis, dışarıda bekleyen aileleri ise sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Öte yandan kentte saat 09.00'da tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarında yaya ve araç yoğunluğu azaldı.



SINAVA ALINMADI, ÜCRETİNİ İSTEYEN TAKSİCİYLE TARTIŞTI



Ispart'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceği okula 5 dakika geç gelen Ahmet Cem Çilsal, görevlilere, "Bu hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" sözlerine rağmen sınava alınmadı. Kendisini okula getiren taksiciyle de tartışan Çilsal'ı polisler sakinleştirip, okuldan uzaklaştırdı.



YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için Isparta'da adaylar sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Saat 08.30'dan itibaren sınav salonlarının bulunduğu merkezlere gelen adaylar, giriş belgeleri incelenerek, içeri alındı. Ateşleri ölçülüp, dezenfektan verilen adaylar, sosyal mesafe kuralına uyularak, sınav salonlarına giriş yaptı. Anne-babalar ise Kuran'ı Kerim okuyarak, dua etti.





Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'ndaki sınava girmek için dün Mersin'den karayoluyla Isparta'ya gelen Ahmet Cem Çilsal ise, 5 dakika geç kalınca içeri alınmadı. Taksiyle okula gelen ve 25 TL olan taksi ücretini sürücüye verip, araçtan inen Çilsal, kapıdaki görevlilere, Mersin'den Isparta'ya geldiğini, kaldığı eve giderek sınav giriş belgelerini aldığını, geç kalacağını anlayınca Davraz Mahallesi Köy Garajı'ndan taksiye bindiğini anlatarak "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dedi. Tüm çabalarına rağmen sınava alınmayan Çilsal, 30 TL daha isteyen taksiciyle tartıştı. Polisler Çilsal'ı sakinleştirerek okuldan uzaklaştırdı.