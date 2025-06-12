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YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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#ÖSYM#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS Giriş Belgeleri
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 07:00

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

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ÖSYM’den yapılan açıklamada, 21 Haziran’da uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran’da yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

SAATLERE DİKKAT

Açıklamada, “Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor” denildi.

Ayrıca TYT için 21 Haziran’da saat 10.00’dan sonra, AYT için 22 Haziran’da saat 10.00’dan ve YDT için de aynı gün saat 15.30’dan sonra adayların sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 

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#ÖSYM#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS Giriş Belgeleri

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