YKS geç başvurusu ne zaman?

YKS başvuru işlemini kaçıran adayların sorguladığı geç başvuru işlemi için kısa bir süre kaldı. 2020 YKS geç başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ÖSYM'nin takviminde açıklanmıştı. İşte, 2020 YKS sınavı ve geç başvuru süreci hakkında ayrıntılar..

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre; 2020 YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak. 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak başvurular, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:59'da sona erecek.

ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yatırılabilecek olan sınav ücretleri her oturum için 105 TL olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020 yılında, üç oturum halimde 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.