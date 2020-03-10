YKS geç başvuruları başladı mı? 2020 YKS geç başvuru sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 başvuru işlemleri geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Her yıl üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS sınavında, başvurularını yapamayan adaylar için YKS geç başvuru günleri açıklandı. Başvurularını vaktinde yapamayan adaylar şimdi YKS geç başvuru tarihlerine odaklandı. İşte, merakla araştırılan YKS geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti ile ilgili detaylar.

GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre; 2020 YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak. 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak başvurular, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:59'da sona erecek.

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmekdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.