YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman? Kişiye özel destek listesi detayı..

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ilki geçen hafta gerçekleştirilen denemeler bu hafta Çarşamba gününden itibaren başlayacak. 2. Çevrim içi YKS Denemesinin TYT oturumu 17 Haziran Çarşamba, AYT oturumu 18 Haziran Perşembe; 3. Çevrim içi YKS Denemesinin TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi, AYT oturumu 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için ikinci çevrim içi deneme sınavları, yarından itibaren başlayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

"Eğitimde fırsat adaleti" ilkesiyle yola çıkan EBA Akademik Destek programı YKS'ye katılacak öğrencilere Çevrim içi Deneme Sınavı desteği sağlıyor.



12. sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak TYT ve AYT deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.



Kimsenin birbirinin başarı sıralamasını görmeyeceği, katılan herkesin sadece kendi sıralamasını ve eksiklerini öğrenebileceği deneme sınavlarını; tüm öğrencilerin tek oturumda, hiçbir kaynağa bakmadan, hiç kimseyle iletişim kurmadan tamamlamaları önem arz ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemeleri ile, üniversite sınavı yaklaşırken adayların zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda, 12. sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunan TYT ve AYT deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.

İlki, geçen hafta yapılan denemeler, bu hafta da sürecek. İkinci çevrim içi YKS denemesinin TYT oturumu 17 Haziran Çarşamba, AYT oturumu 18 Haziran Perşembe, üçüncü çevrim içi YKS denemesinin TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi, AYT oturumu 21 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sınavlar, uygulandıkları günlerde sabah 7.30'dan akşam 23.59'a kadar istenilen saatte başlatılabilecek.

KİŞİYE ÖZEL EKSİK LİSTESİ

Açıklamaya göre, kimsenin birbirinin başarı sıralamasını görmeyeceği, katılan herkesin sadece kendi sıralamasını ve eksiklerini öğrenebileceği deneme sınavlarını, tüm öğrencilerin tek oturumda, hiçbir kaynağa bakmadan, hiç kimseyle iletişim kurmadan tamamlamaları gerekiyor.

Çevrim içi denemelerin sonunda, EBA Akademik Destek aracılığıyla öğrencilerin sınavdaki sorulara verdikleri cevaplar üzerinden bir analiz yapılarak, kişiye özel eksik listeleri oluşturulacak.

Üniversite adayları, bu listelerdeki konu anlatımları ve soru çözüm videoları sayesinde eksiklerini gidererek, sınav yaklaşırken zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.