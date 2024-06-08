YKS bugün yapılıyor... 3 milyonun kader sınavı

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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenleniyor. Saat 10.15 itibarıyla başlayacak sınavda adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Sınava, giriş belgesi ile fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle girebilecek olan adaylar, saat 10.00’dan sonra gelmeleri halinde sınav binalarına alınmayacak.

63 BİN PERSONEL GÖREVLİ

Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerine ulaşması ve YKS bitiminde merkezlerden Ankara’ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. YKS sürecinde sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

Adaylar, sınava gelirken giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda. Kimliğini kaybedenler için İl veya ilçe nüfus müdürlükleri bugün 07.00-17.00 arasında, yarın ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak. 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15’te uygulanacak. YKS’nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45’te başlayacak.