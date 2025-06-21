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Bugün 10.15’te başlayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın katılması bekleniyor. Sınav 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilecek. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapacak. TYT’de adaylara Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

YARIN İKİNCİ OTURUM

Yarın saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) ise 1 milyon 721 bin 60 aday başvurdu. Sınav, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40, Matematik Testi’nde 40, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru yöneltilecek ve süre 180 dakika olacak. AYT’de 226 bin 138 kişi görev yapacak. Saat 15.45’te gerçekleştirilecek üçüncü ve son oturum YDT’de İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028, Rusça’dan 735 kişi sınava girecek. Bu sınav 120 dakika sürecek.

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976 BİN ADAY İLK KEZ BAŞVURDU

TYT’ye toplam 12 bin 607 engelli aday girecek. AYT’ye 8 bin 352, YDT’ye ise 1094 engelli aday katılacak. Sınava girecek adaylardan 976 bin 697’si YKS’ye ilk kez bu yıl başvurdu. Adaylar için sınav salonu olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün 07.00-17.00, yarın 07.00-15.30 arası açık tutulacak.

YKS soruları TIR’larla taşındı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “YKS’ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.