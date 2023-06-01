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YKS belgeleri erişime açıldı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#YKS#TYT
YKS belgeleri erişime açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.

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YKS’nin 17 Haziran’da düzenlenecek olan birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran’da düzenlenecek olan ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT)ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

DEPREMZEDELERE ULAŞIM VE BARINMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS’ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği verileceği de belirtildi. Açıklama şöyle: “Deprem bölgesinde ikamet edip farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları, valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak. Talebe göre, aday ile bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecek. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular, T.C kimlik kartı, YKS sınava giriş belgesi ve ikametgâh belgesi ile 1- 12 Haziran tarihleri arasında valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.”  

 

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#ÖSYM#YKS#TYT

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