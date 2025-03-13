YKS başvurusunda son şans

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YKS başvuru zamanını kaçıranlar için 11 Mart’ta başlayan geç başvurular bugün saat 23.59’da sona eriyor.

ÖSYM 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için geç başvuruların 11-13 Mart tarihleri arasında alınacağını açıklamıştı. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapabiliyor. Geç başvuru ücreti ise yüzde 50 fazla ödenecek. Buna göre 450 TL olan oturum başı ücret, geç başvuruda 675 TL oldu. YKS’nin üç oturumuna da katılacak adayların toplam 2 bin 25 TL ödeme yapması gerekiyor. Sınav sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek.