YKS başvurusu ne zaman? İşte 2021 TYT - AYT - YDT takvimi

2021 YKS başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimiyle birlikte YKS dahil birçok sınavın başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte, ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihleri...

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.