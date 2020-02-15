YKS başvurusu nasıl yapılır? 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek?

Üniversitelere giriş için en büyük kriter olan YKS'nin başvuruları devam ediyor. AİS üzerinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek olan YKS başvurusu kısa zaman sonra bitecek. İşte, 2020 YKS başvuruları hakkında merak edilenler...

20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'de başvurular 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinde “2020-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer alıyor.

YKS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2020-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar