YKS başvurusu için son gün... YKS başvurusu saat kaça kadar devam edecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının yarın sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2021-YKS için son başvuru gününün 2 Mart olduğu belirtildi ve başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

KILAVUZU DİKKATLİ İNCELEMELERİ GEREKİYOR

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuza göre, YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN