YKS başvuruları yarın başlıyor – YKS 2021 kılavuzu yayınlandı mı?
Bu yıl haziran ayının son günlerinde gerçekleştirilecek olan YKS başvuruları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimiyle birlikte YKS dahil birçok sınavın başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Takvime göre, YKS başvuruları yarın başlayacak. Adaylar, YKS 2021 kılavuzundaki hususları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirecek. Peki, YKS 2021 kılavuzu yayınlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin AİS ekranından yapılan YKS başvuruları bu yıl e Devlet sistemi üzerinden de yapılabilecek. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
YKS 2021 başvurularu 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak. Adaylar 2021-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.
YKS başvuruları e-Devlet’ten yapılabilecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.
Aygün, bu yılki YKS başvurularıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor. Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.
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