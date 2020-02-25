YKS başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 ÖSYM TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum halinde düzenlenecek olan 2020 YKS başvuruları, başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler kapsamında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek. YKS başvurularında son tarih yaklaşırken, başvuruların biteceği tarih gündeme geldi. Peki, 2020 YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte, sınava ilişkin detaylı bilgiler.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS OTURUMLARI SINAV TARİHLERİ

2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinde “2020-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer alıyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.