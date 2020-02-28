YKS başvuruları ne zaman bitecek 2020? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı tarihleri ne zaman?

ÖSYM AİS ekranından alınan YKS başvuruları, başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler kapsamında alınacak. İlk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler ise YKS başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden online gerçekleştirecek. Peki, üniversite sınavı başvuruları ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.

ÖSYM 2020 YKS takviminde yer alan bilgilere göre, YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru işlemleri ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

YKS (AYT, TYT, YDT) TARİHLERİ

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.