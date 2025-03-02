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YKS başvuruları için yarın son gün

Güncelleme Tarihi:

#YKS#Başvuru#TYT
YKS başvuruları için yarın son gün
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 07:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 6 Şubat’ta başlayan başvuru süreci yarın sona erecek.

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Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapabiliyor.

OTURUM BAŞINA 450 TL

AYT, TYT ve YDT oturumlarına girecek öğrenciler için tek oturum ücreti  bu yıl 450 lira olarak belirlendi. ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre 3 oturum için ödenecek sınav ücreti ise bin 350 TL oldu. Başvurularını yapan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Başvuru ücreti ödemeleri, anlaşmalı bankalar veya e-Ödemeler bölümünden banka veya kredi kartıyla ödenebiliyor.         

 

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#YKS#Başvuru#TYT

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