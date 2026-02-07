YKS başvuruları başladı

Haberin Devamı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 6 Şubat-2 Mart arasında alınacak. YKS kapsamında 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran’da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşecek. Başvurular, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla 2 Mart’a kadar yapılabilecek. Adayların başvuru sürecinde sınav oturumlarını dikkatle seçmeleri ve ücretlerini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor.

OTURUM BAŞI 700 TL

Bu yıl YKS başvuru ücreti, her oturum için 700 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 450 TL olan ücretler bu yıl yüzde 55.5 oranında artmış oldu. İki oturuma katılmak isteyenler 1.400 TL; TYT, ADT ve YDT oturumlarının hepsine katılmak isteyen adaylar 2 bin 100 TL ödeyecek. Ücretlerin yatırılması için son gün ise 3 Mart olarak açıklandı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artarak 10-12 Mart arasında ödenebilecek.

DEPREMZEDE KONTENJANI KALDIRILDI

- Geçtiğimiz yıl YKS’de depremden etkilenen adaylar için uygulanan depremzede özel kontenjanı ve ücret kolaylıkları, bu yıl kılavuzda yer almadı. Ancak kılavuzda diğer özel statüler korunuyor. Şehit ve gazi yakınlarından sınav ücreti alınmaması, 34 yaş üstü kadınlara ayrılan kontenjan, engelli adaylara yönelik sınav ve yerleştirme kolaylıkları ile okul birincileri, milli sporcular ve uluslararası bilim başarıları bulunan adaylara sağlanan özel uygulamalar devam ediyor. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi için de YKS zorunlu. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na, başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu” denildi.

2026 TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre sınav üç oturum halinde gerçekleştirilecek. TYT tüm adaylar için zorunlu olurken, AYT ve YDT adayların tercih edecekleri bölümlere göre katılacakları oturumlar arasında yer alıyor.

- Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran

- Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran

- Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran