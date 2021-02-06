YKS başvuru ücreti! YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılabilir? İşte YKS başvuru kılavuzu

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular 4 Şubat’tan itibaren başladı. Adaylar, bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden de YKS başvurusu gerçekleştirebilecek. Kılavuza göre, YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi. Belirtilen ücreti belirlenen süre içerisinde yatırmayanların başvuruları geçersiz sayılacak. İşte YKS başvuru tarihleri



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS 2021 BAŞVURU KILAVUZU

AİS BAŞVURU EKRANI

E DEVLET BAŞVURU EKRANI



Başvurularda e-Devlet kolaylığı



İsteyen adaylar, bu yıl ilk kez YKS'ye e-Devlet üzerinden de başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.



Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak.

Kılavuz yayımlandı



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi. TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklar. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

YKS başvuru ücreti ödeme yerleri



Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)