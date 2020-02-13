YKS başvuru süresi ne zaman bitecek? 2020 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Üniversitelere girişte uygulanacak 2020 -Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları sürüyor. Söz konusu sınav için henüz başvuru yapmayan öğrenciler, şimdi ÖSYM'nin belirlediği son başvuru tarihini ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.