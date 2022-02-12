YKS başvuru ekranı ÖSYM. gov.tr 2022: YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı! Son dakika YKS başvurusu nasıl yapılacak?

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ÖSYM takvimiyle duyurulan YKS başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru klavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru klavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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Değerli adaylarımız,

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. pic.twitter.com/iNgcqLZupP — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 11, 2022

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün başvuru sürecine kısa bir süre kala yaptığı açıklamada "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

📌 Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve https://t.co/xBG74LRTnU adresimizden yapabilecekler. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 10, 2022

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sınava başvurular, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından YKS sınavı kılavuzu yayınlandı. 2022 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücreti TYT/AYT/YDT her biri için 115,00 TL oldu. Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022 olacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2022-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde 2021-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2022 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.

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2022-YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS TAKVİMİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.