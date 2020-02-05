YKS başvuru ekranı erişime açıldı mı? 2020-YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS başvuru işlemleri 6 Şubat'ta ÖSYM'nin duyurusunun ardından başlayacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan YKS başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. İşte, 2020 YKS başvurularına yönelik merak edilen bilgiler.

YKS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

YKS başvuruları henüz başlamadı. 2020-YKS başvurusu ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyusu sonrası başlayacak. YKS başvuru ekranı sürecin başlamasının ardından erişime açılacak.

YKS BAŞVURU DUYURUSU BU SAYFADA OLACAK

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvurusu için beklenen güne girildi. Binlerce öğrencinin üniversiteli olma hayalinde önemli bir basamak olan YKS başvurusu, 6 Şubat Perşembe günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleşecek olan YKS başvurusu için kılavuz bilgilerini de yayımlayan ÖSYM, AYT, TYT ve YDT başvurusu için detayları öğrencilerle paylaştı

YKS başvuru ücreti ve başvuru formu işlemleri tamamlanacak olan üniversite sınavı başvurusu, 2020 yılında üniversiteli olma hayalini kuran pek çok öğrenci için önem arz edecek.

YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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