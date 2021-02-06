YKS başvuru ekranı! 2021 üniversite sınavı (YKS) başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

ÖSYM tarafından üniversiteye giriş kapsamında organize edilecek olan YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde başladı. Elektronik ortamda yapılacak olan sınavın başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın müracaatları ayrıca 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak da yapılacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı. Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini söyleyen Aygün, bu yılki YKS başvurularıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SINAVA BAŞVURUDA HES KODU BİLGİSİ İSTENECEK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.