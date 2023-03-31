YKS 81 ilde yapılacak

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın bölgede eğitim öğretime tekrar başlamasının ve ÖSYM olarak yaptığımız detaylı incelemenin ardından deprem bölgesindeki dört ilde tekrar sınav uygulamasına başlamaya karar verdik. Bölgedeki kapasitenin üzerinde bir talep olması durumunda isteyen kişiler daha önce olduğu gibi yine Türkiye’nin istediği yerinde sınava girebilecek. İki olan sınav yeri tercih sayısını beşe çıkardık. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek.”YKS, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.