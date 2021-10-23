YKS 3. ek yerleştirme ne zaman, olacak mı? YKS 3. ek yerleştirme bilgileri

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Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bunun ardından, herhangi bir üniversiteye yerleşememiş 140 puan alan adaylar için 3. ek yerleştirme olacak mı, ne zaman soruları gündeme geldi. İşte Üniversite 3. ek yerleştirme detayları...

YKS 3. EK YERLEŞTİRME OLACAK MI, NE ZAMAN?

ÖSYM 2. ek tercih sonuçlarının açıklandı. Değerlendirmelerin ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak ve sonuçlara göre yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda 3. ek yerleştirme olup olmayacağı ve tarihleri duyurulacak.

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.