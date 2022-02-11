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YKS başvuruları bugün başlıyor... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den kritik açıklama

#Yks#Yks 2022#Yks Başvuru
YKS başvuruları bugün başlıyor... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygünden kritik açıklama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat’ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak. Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamasından ve http://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

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ÖSYM takvimiyle duyurulan YKS başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlanacak. YKS başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından 2022 YKS başvuruları online platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. YKS başvurularının başlamasına kısa bir süre kala ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS açıklaması geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Aygün, YKS başvurularıyla ilgili önemli bir detaya dikkat çekti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 yılında yapılacak YKS başvuruları için geri sayım başladı. AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak. Sınavın başvuruları ise şubat ayı itibariyle alınmaya başlanacak. 

ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün başvuru sürecine kısa bir süre kala yaptığı açıklamada "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yılın YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

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2022 YKS TAKVİMİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.

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