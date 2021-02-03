YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar? YKS ücreti ödemesi hakkında bilgiler

YKS başvuru ücreti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. YKS başvuruları yarın başlayacak ve 2 Mart’ta kadar devam edecek. Üniversite sınavı ücretleri yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklandı. Geç başvuru günü ise her bir oturum için 105,00 TL ücret ödemesi yapıldı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Yayımlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinde ücret bilgisi de yer alacak.

Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklandı. Geç başvuru günü ise her bir oturum için 105,00 TL ücret ödemesi yapıldı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS’ye başvuran adaylar her yıl seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırıyorlar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.