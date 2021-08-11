YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak?
YKS 2. tercihler pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Yapacakları tercih sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS 2. tercihler ile ek yerleştirme beklentisi içerisinde olacak. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Üniversite adaylarının gündeminde yer alan YKS 2. tercihler, ilk yerleştirme döneminin sona ermemesine rağmen araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin 2. tercih sürecine kalma durumunda hangi tarihlerde işlem yapacağını merak etmesi dolayısıyla araştırılan YKS 2. tercih tarihi, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar
YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında tamamlanacak. YKS İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlayacak. Ek yerleştirme olarak da bilinen YKS 2. yerleştirme için henüz tarih verilmedi. Ancak 2. ek yerleştirme sürecinin üniversitelerin açılacağı Eylül ayının sonuna denk gelebileceği düşünülüyor.