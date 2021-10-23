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YKS 2. ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: YKS üniversite kayıtları ne zaman? 

#ÖSYM#YKS#YKS 2
YKS 2. ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: YKS üniversite kayıtları ne zaman

YKS 2. ek tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 2021 YKS ek tercih sonuçlarının ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirildi. YKS 2. ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı oturumlarına giren adaylara bu seneye özel olmak şartı ile 2. ek tercih imkanı sunuldu. Yerleştirme ve ek yerleştirmelerde herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında YKS 2. ek tercihlerini tamamladı.  YKS ek tercih sonuçları 22 Ekim itibari ile erişime açıldı. İşte, 2021 YKS 2. ek tercih sonucu sorgulama ekranı...

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YKS ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. YKS 2. ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Tercihlerini tamamlayan adaylar heyecanla üniversite 2. ek tercih sonuçlarını beklemeye başladı. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI 

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? 

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İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS 3. EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde kalan boş kontenjan durumuna göre 3. ek yerleştirme olup olmayacağı netlik kazanacak. ÖSYM'den henüz 3. ek yerleştirme ile ilgili resmi bir duyuru yapılmadı.

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#ÖSYM#YKS#YKS 2

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