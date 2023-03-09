YKS 17-18 Haziran’da: 34 yaş üstü kadınlara kontenjan

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini açıkladı. Buna göre 17 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav başvuruları dün başlarken, 23 Mart’a kadar sürecek. Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek. Sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

DEPREMZEDEYE ÜCRETSİZ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da bu yıl YKS yapılmayacağı belirtilerek şöyle denildi:“Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. Deprem bölgesinden başvuracak adaylar, 81 il arasında istedikleri merkezi seçebilecekler.”

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

KPSS 23 TEMMUZ’DA

KPSS maratonu ise 23 Temmuz’da Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Alan Bilgisi birinci gün oturumları 29 Temmuz’da, ikinci gün oturumları 30 Temmuz’da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları 25 Ağustos’ta duyurulacak.

LİSANS ŞARTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından “Bu yıl ilk kez devlet üniversitelerimizde merkezi yerleştirme ile 34 yaşını tamamlamış kadınlar için kontenjan sağlıyoruz” paylaşımı yaptı. Özvar, ÖSYM’nin bu yıl 50 sınav gerçekleştireceğini de kaydetti.

İLK DEFA UYGULANACAK

YKS kılavuzundaki bilgileri yorumlayan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Bu yıl YKS kılavuzunda bir yenilik var. Devlet üniversitelerinde, sıralama barajı olmayan tüm lisans ve önlisans programlarında 34 yaş üstü kadınlar için özel bir kontenjan açılacak. Bu kontenjandan yararlanacak adayların daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmamaları gerekiyor” dedi.