Yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler kent merkezine indi

Bitlis'te kar kalınlığının artması ile doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine daha sık inmeye başladı. Beşminare Mahallesi'nde görülen 2 tilki, karla kaplı sokaklarda bir süre yiyecek aradı.
Yetkililer, Bitlis ve çevresinde ayı, tilki ve kurt gibi birçok yaban türünün doğal olarak yaşadığını belirterek, özellikle son dönemde tilki ve kurtların şehir merkezine yakın bölgelerde daha fazla görüldüğüne dikkat çekti.
Vatandaşları uyaran yetkililer, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve beslenmeye çalışılmaması, özellikle gece saatlerinde karşılaşma durumunda sakin olunması ve mesafenin korunması gerektiğini bildirdi.