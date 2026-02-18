×
Gündem Haberleri

Yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler kent merkezine indi

#Tilki#Bitlis#Yaban Hayatı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 09:48

Bitlis'te zorlu kış şartları nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, kent merkezine indi. Beşminare Mahallesi'nde yiyecek arayan iki tilki, dron ile görüntülendi.

Bitlis'te kar kalınlığının artması ile doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine daha sık inmeye başladı. Beşminare Mahallesi'nde görülen 2 tilki, karla kaplı sokaklarda bir süre yiyecek aradı.

Tilkilerin daha sonra kar örtüsü üzerinde birbirleri ile oynadığı anlar, dronla görüntülendi.
Yetkililer, Bitlis ve çevresinde ayı, tilki ve kurt gibi birçok yaban türünün doğal olarak yaşadığını belirterek, özellikle son dönemde tilki ve kurtların şehir merkezine yakın bölgelerde daha fazla görüldüğüne dikkat çekti.

Vatandaşları uyaran yetkililer, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve beslenmeye çalışılmaması, özellikle gece saatlerinde karşılaşma durumunda sakin olunması ve mesafenin korunması gerektiğini bildirdi.

