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Yiyecek bulmak için köye indi, köpekler tarafından saldırıya uğradı

Güncelleme Tarihi:

#Köy#Vaşak#Bayburt
Yiyecek bulmak için köye indi, köpekler tarafından saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 13:50

Bayburt’da yiyecek bulmak için köye inen vaşak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köylüler tarafından yaralı halde bulunan vaşak, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kentte sert geçen kış, yabani hayatını olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde metrelerce yüksekliğe ulaşan karda yiyecek bulmakta zorlanan bir vaşak, merkeze bağlı Arslandede köyüne indi. Köyde başıboş köpeklerinde saldırısına uğrayan vaşak, yaralandı.

Yiyecek bulmak için köye indi, köpekler tarafından saldırıya uğradı

Köyde yaralı ve bitkin halde bulunan vaşak için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilen yaralı hayvan, tedaviye alındı. Vaşak tedavisinin ardından yeninden doğaya salınacak.

Yiyecek bulmak için köye indi, köpekler tarafından saldırıya uğradı

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Yiyecek bulmak için köye indi, köpekler tarafından saldırıya uğradı

 

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#Köy#Vaşak#Bayburt

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