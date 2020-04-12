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DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 18:26,Son Güncelleme:

Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti

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Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Recep Uyucu (62), evinde yiyecek kalmayınca almak için yola çıktı. 2 saatlik yürümenin ardından denetim yapan güvenlik görevlilerin durdurduğu Uyucu, ekipler tarafından alışverişi yapılarak eve bırakıldı.

Ereğli’ye bağlı Yalnızçam köyünde yalnız yaşayan ve evinde yiyecek kalmayan Recep Uyucu, ayağından rahatsız olmasına rağmen alışveriş yapmak için yaklaşık 2 saat yürüdü. Ören yol ayrımında uygulama yapan polisler tarafından durdurulan Uyucu, evden yiyecek almak için çıktığını söyleyince polis ve jandarma ekipleri yemek ikramında bulundu. Uyucu'ya gıda ürünleri de alan ekipler, ardından evine bıraktı.

Polisler, Uyucu'ya Vefa Sosyal Destek Grubu numaralarını vererek, ihtiyacı olduğu zaman arayabileceğini söyleyip, evden ayrıldı.

Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti
Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti

Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti


 

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