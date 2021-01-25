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Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Yiyecek arayan vaşak, ilçe merkezine indi

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Yiyecek arayan vaşak, ilçe merkezine indi
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SİVAS'ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ilçe merkezine indi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen vaşak ilgi çekti.

Kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim merkezlerine inmeye başladı. Divriği ilçesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan bir vaşak ilçe merkezine indi. Cedit Paşa Mahallesi'nde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Caddede gezinen vaşak bir süre sonra araziye kaçarak gözden kayboldu.

Yiyecek arayan vaşak, ilçe merkezine indi

 

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