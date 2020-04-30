MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
GeriGündem Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir caminin kubbesine yuva yapan leyleğin boynuna poşet takıldı. Leylek, boynuna takılan poşetten kurtulurken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kartepe Emekevler Mahallesi'nde bulunan Emekevler Merkez Camii'nin kubbesine leylekler yuva yaptı. Yiyecek bulmak için poşeti karıştırdığı tahmin edilen leyleğin boynuna poşet dolandı. Boynuna dolanan poşetle yuvasına dönen leylek, caminin kubbesinde boynunu sallayarak poşetten kurtuldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle