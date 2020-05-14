Yiyecek arayan boz ayıları görüntülediler

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykularından uyanan boz ayılar yiyecek aramaya çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde Laşet mevkisindeki ormanlık alanda inceleme yapan Ardahan Üniversitesi Arıcılık teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara, yiyecek arayan 2 boz ayıyı görüntüledi. İki arkadaş aniden karşılarına çıkan boz ayılardan korkmasına rağmen, cep telefonuyla görüntülemeye devam etti. Ormanlık alanda yiyecek arayan boz ayılar, bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden yiyecek arayışını sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana giren ayılar, gözlerden kayboldu.

Ayıları cep telefonuna kaydeden İsmet Yıldız, "İlk gördüğümüzde biraz korktuk ama sonradan çok uysal olduklarını gördük. Bizleri gördükleri halde hiç aldırış etmediler. Yemek aramaya devam ettiler. Daha sonra gözden kayboldular" dedi.