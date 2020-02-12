Yiyecek alerjisine aşı müjdesi

AĞIZ YOLUYLA...



“Yerfıstığı alerjisinde kullanılmak üzere ağız yolu ile alınabilecek kapsül şeklinde bir alerji aşısının kullanımı resmi olarak onaylandı. Böylece özellikle Avrupa ve ABD’de oldukça yaygın görülen yer fıstığı alerjisi nedeniyle hastalar artık alerjik şoktan korunabilecekler. Çünkü normalde, kişi alerjisini bilse ve o yiyecekten uzak dursa bile zaman zaman alerjiye neden olan besin kek ya da soslarda gizlenebiliyor ve kişi farkına varmadan bu yiyeceği tüketerek alerjik şoka girebiliyor. Artık böyle bir ihtimal yerfıstığı için ortadan kalkıyor.



ŞOK ETKİSİ KALDIRILACAK



Bu aşı, yiyecek alerjilerine karşı üretilen ilk aşı olma özelliğini taşıyor. Daha önce arı, ev tozu, polen ve küf mantarı alerjileri için aşı geliştirildi. Bu aşılarla kişinin vücuduna minik minik arı alerjeni, ev tozu, polen ve küf mantarı veriliyor. Böylece kişinin vücudu artık bu maddelerle karşılaştığında alerjik şoka girmiyor. Şimdi de yerfıstığı alerjisi olan kişinin vücuduna az miktarda yerfıstığı verilecek ve alerjik şok riski ortadan kaldırılacak. Çünkü yerfıstığı, balık, ıstakoz gibi alerjiler hayat boyu devam eden ve hayati tehlike ortaya çıkaran alerjiler. Geliştirilen aşı bu anlamda çok umut verici.



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Avrupa ve ABD kadar çok olmasa da Türkiye’de de yerfıstığı alerjisi olan kişiler bulunuyor. Ancak en sık görülen alerjiler süt ve yumurta. Biz de ülkemizde, hastane ortamında kişileri gözlem altında tutarak az fırınlanmış yumurta, sulandırılmış süt vererek, hastaların alerjilerini atlatabilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde fındık, ceviz belki de deniz ürünlerine karşı aşı geliştirilebilecek.”