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Yivli minare yan yatmış

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#Antalya#Yivli Minare#Ramazan Özçelik
Yivli minare yan yatmış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Antalya’nın tarihi simgesi Yivli Minare’nin, depreme karşı dayanıklılık deneysel çalışmasında, güneye doğru 35 santimetre yatık olduğu ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan Özçelik, “Yaptığımız ilk çalışmalarda, Yivli Minare’nin Antalya’da beklenen bir depremde yıkılmasının söz konusu olduğunu gördük” diye konuştu.

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13’üncü yüzyılda Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1’inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Antalya’nın tarihi simgelerinden Yivli Minare’nin depreme karşı dayanıklılığının araştırılması için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışması yapıldı. Çalışmada, Yivli Minare’nin depreme karşı dayanıklılığı analitik olarak incelendi. Yapının dinamik parametrelerinin belirlenebilmesi için deneysel çalışma yapıldı. Yivli Minare’nin tarihi eser olmasından dolayı malzeme dayanımı deneysel olarak belirlenemeyen çalışmada, yapıda meydana gelen gerilme değerleri literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Bu çalışmalara göre yapının basınç ve çekme gerilme değerlerinin literatürdeki limitlerin üzerinde olduğu kanaatine varıldı. Detaylı 3 boyutlu model üzerinde deneysel araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, Yivli Minare’nin 35 santimetre güneye doğru yatık olduğu ve yükseldikçe ekseninden kaydığı belirtildi. Çalışmada, Yivli Minare’ye ait güçlendirme projelerinin hazırlanarak ivedi şekilde uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.

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Yivli minare yan yatmış

‘DEPREMDE YIKILABİLİR’

AÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik, çalışmayla ilgili bilgi verdi. Antalya’nın tarihi simgesi Yivli Minare’nin yapımının yüzyıllara dayandığını anlatan Prof. Dr. Özçelik, “Zamanla birlikte Yivli Minare’nin bazı bölümlerinde hasarlar, bazı bölümlerinde hafif güneye doğru yatmalar söz konusu. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak daha önce bir yüksek lisans tezimizde buraya ivme ölçer yerleştirdik. Bu tür yapılarda en büyük sıkıntı, tarihi eser yapılarının malzeme modellerini ve dayanımlarını bilmiyoruz. Tarihi eser olduğu için buradan örnek almamız mümkün değil. İvme ölçerden elde ettiğimiz periyot verisiyle birlikte binanın tahmini olarak depreme karşı dayanıklı olup olmadığının analizlerini yaptık. Yaptığımız bu ilk çalışmada, maalesef Yivli Minare’nin Antalya’da beklenen bir depremde yıkılmasının söz konusu olduğunu gördük” dedi.

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#Antalya#Yivli Minare#Ramazan Özçelik

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