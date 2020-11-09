Yırtılan kafesten 2 ton balığın denize dağıldığını duyan, oltasını alıp sahile koştu

Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda vatandaş, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.



ŞİDDETLİ FIRTINADA KAFES YIRTILMIŞ



Denizde özel tesis sahiplerince yapılan incelemede, kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı belirlendi. Balıkların denize dağıldığını duyan vatandaşlar, Kumbaşı’nın yanı sıra Efirli sahillerine de akınlarını sürdürüp, oltalarıyla nasiplerini aradı.



Sahile gelen Murat Özdemir, herkesin oltayla kıyıya geldiğini belirterek “Dün daha iyiydi, bugün pek yoktu, duyan geldi haliyle herkes balığa doydu. Kafes yırtıldığı söyleniyor” dedi.