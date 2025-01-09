Kahreden olay! Yıpranan Türk bayrağı için çıkmıştı: Dağda ölü bulundu

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Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe, Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi'nin zirvesinde yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için pazartesi akşamı yola çıktı. Off-road aracıyla yolculuk yapan Efe'den haber alamayan yakınları endişelenip, salı günü jandarmaya haber verdi. Ekiplerin incelemesinde, Efe'nin aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktığı, 2 gün önce de telefonundan uçurum bölgesinden sinyal alındığı tespit edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi zirvesindeki Türk bayrağını değiştirmek amacıyla yola çıkıp, kendisinden haber alınamayan Fehmi Efe, jandarmanın havadan ve karadan yaptığı çalışma sonucu ölü bulundu. Isparta Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fehmi Efe, Türk bayrağını zirvelere taşıyan, dağların doruklarında şanlı bayrağımızı dalgalandıran bir kahramandı. Onun anısını yaşatmak için doğa sporları camiası ve sevenleri onu unutmayacak" dedi.