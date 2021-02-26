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Gündem
Vedat BAYRAKTAR/DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yine yasağı hiçe saydılar: Asker eğlencesi düzenlediler

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Yine yasağı hiçe saydılar: Asker eğlencesi düzenlediler
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İSTANBUL Bağcılar, Kemalpaşa Mahallesi’nde salı günü akşam saatlerinde bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy halinde dolaştı.

Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle’ye ait sokaklarda dolaşan gençler, Bağcılar Meydanı’nda bir araya geldi. Burada yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yine yasağı hiçe saydılar: Asker eğlencesi düzenlediler

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