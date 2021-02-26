Yine yasağı hiçe saydılar: Asker eğlencesi düzenlediler

Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle’ye ait sokaklarda dolaşan gençler, Bağcılar Meydanı’nda bir araya geldi. Burada yaktıkları meşaleler ve yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı.