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Yine taksici skandalı: Küfür etti, kolundan tutarak araçtan indirdi

#Taksi#Küfür#Bağcılar

Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile şoför arasındaki tartışmayı kadınlardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa mesafe yüzünden çıktığı anlaşılan tartışmada taksici küfür ederek kadınları araçtan indirdi.

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Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde iki kadın taksiye bindi. İddiaya göre kadınların verdiği adresin yakın olduğunu söyleyen taksici ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadın müşteri tartışma sırasında yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda almaya başladı.

KADINLARA KÜFÜR ETTİ

Taksiden inmek isteyen kadınları taksisinden indirmeyen şoför daha sonra kadınlara küfür etti. Kadınların bağırması üzerine taksiyi yolun ortasında durduran taksici kadınlardan birini kolundan tutarak taksiden indirdi.

Taksicinin küfür etmesine tepki gösteren kadın ve arkadaşının yaşadıkları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

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#Taksi#Küfür#Bağcılar

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