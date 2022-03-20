Yine son buluşma cinayeti

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Murat Bayırköylü (21), Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza’nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciydi. Önceki gün Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez’i (21) telefonla arayarak son kez görüşmek istediğini söyledi.

PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Murat Bayırköylü buluştuğu Yağmur Sönmez’i Ataköy’deki bir AVM’nin otoparkına götürdü. Birkaç dakika sonra otomobilden peş peşe silah sesleri geldi. Yanındaki pompalı tüfekle önce Yağmur Sönmez’i başından vurmuş daha sonra da tüfeği kendi çenesinin altına dayayarak tetiğe basmıştı. AVM’deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri Murat Bayırköylü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini, Yağmur Sönmez’in ise henüz yaşadığını belirledi. Ancak ambulansla hastaneye kaldırılan Yağmur Sönmez buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘GİTMEYİN’

Uzmanlar çoğu kadın cinayetinin son buluşmalarda yaşandığına dikkat çekerek, kadınlara erkeklerin son buluşma çağrılarına olumlu yanıt vermemeleri ve gitmemeleri konusunda uyarmışlardı.

YARGI’YI HATIRLATTI

Cinayet akıllara Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinin ilk bölümlerini getirdi. Dizide, babası emniyet müdürü, abisi savcı olan Çınar karakterinin ‘cinayet işlediği iddiasıyla’ yakalanması ve yargılanma sürecinde yaşananlar konu ediliyor.