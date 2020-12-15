Yine serbest

İstanbul Şişli’de Tuğba Erçakar (26), 9 Aralık’ta kız arkadaşının evinde, erkek arkadaşı Mehmet Hanifi Bozaslan’ın kendisini defalarca yumrukladığını ve şiddete maruz kaldığını öne sürerek savcılığa suç duyurunda bulundu. ‘Kasten yaralama’ suçlamasıyla gözaltına alınan Bozaslan, İstanbul Adliyesi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erçakar’ın ardından ev sahibi Ceylan A. da Bozaslan’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Suç duyurusu üzerine pazar günü yeniden gözaltına alınan Bozaslan, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘konutu terk etmemek’ suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘ÖLMEDEN ADALET YERİNİ BULSUN’

Tuğba Erçakar ise “Tedirginim. Zaten uyuyamıyordum. Bu mesajlardan sonra daha da tedirginim. İnşallah ben ölmeden adalet yerini bulur. Ben de rahat bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ederim. Korkularım daha fazlalaştı artık” diye konuştu. Diğer şikâyetçi Ceylan A. ise “Her akşam duvarlara vuruyor, bir şeyler kırıyor, arkadaşlarını arayarak ikisini de öldüreceğim gibi şeyler söylüyor. Korktuğum için hep alt komşuma gidiyorum. Eve gidemeyeceğim çünkü serbest bırakıldı” dedi.