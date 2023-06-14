Yine sel vurdu

Haberin Devamı

Samsun’da dün sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı. Tramvay seferleri de iptal edildi. Vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük çekti. Atatürk Bulvarı’nın bir bölümü su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. 1 saat sonra belediye ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı.

‘1 AYLIK YAĞMUR 5 SAATTE YAĞDI’



Samsun Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meral Demirtaş, “1 ayda almamız gereken yağmur, 5 saatte yağdı. Bu yağışın şiddetinin büyüklüğünü anlatıyor” dedi.

OTOPARK ÇÖKTÜ

Atakum ilçesinde bir binanın otoparkında yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken bölümde park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Otoparkı çevreleyen istinat duvarları da yan yattı.





Haberin Devamı

KAYIKLA KURTULDULAR

Canik ilçesinde bulunan Eski ve Gülsan Sanayi Siteleri sel sularıyla göle döndü. Yüzlerce dükkânı su bastı. Bazı esnaf kayıkla ulaşım sağladı.

DENİZLİ’DE 1 ÖLÜ

Meteorolojinin önceki gün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkisinde de can kaybına yol açtı. Sağanakla oluşan sel ile birlikte heyelan meydana geldi. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Heyelan altında kalan iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. Jandarma ekipleri ilk olarak 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ve M.A.S.’ı (52) çıkarttı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer hayatını kaybederken, eşi Zuliye Emer ise yaralı olarak kurtarıldı. Ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Denizli karayolunda temizlik çalışmaları gece boyunca sürdü.

DENİZLİ’DE ÇAMURUN YUTTUĞU ARAÇLARA ARAMA KURTARMA

DENİZLİ-Afyonkarahisar karayolunda oluşan sel ve heyelan sonucu toprak altında kalan araçların içerisindeki vatandaşlar için arama kurtarma çalışması yapıldı.